В машине москвича, проезжавшего через Тамбовскую область, нашли гранату

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:51:58+03:00

Взрывотехники выяснили, что это был всего лишь муляж, который водитель возил с собой

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В Тамбовской области взрывотехники Росгвардии обследовали подозрительный предмет, найденный в автомобиле. В дежурную часть Управления Росгвардии по Тамбовской области поступило сообщение, что на посту ДПС (343 км автодороги М-6) остановили автомобиль BMW с номерами московского региона. При осмотре автотранспорта сотрудники Госавтоинспекции обнаружили подозрительный предмет, внешне похожий на гранату.

- На место вызвали взрывотехником ОМОН Росгвардии. Специалисты, произвели осмотр предмета и установили, что это муляж ручной гранаты Ф-1 без заряда взрывчатого вещества. Росгвардейцы передали находку сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Подделку москвич возил в своем авто

Фото Росгвардии

ИСТОЧНИК KP.RU