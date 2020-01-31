Женщины за рулем иномарок устроили в Тамбове две аварии

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:03:13+03:00

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Сразу две аварии, участниками которых стали женщины, произошли в Тамбове 30 января. В 13 часов 5 минут на улице Астраханской в районе дома № 197А города Тамбова, 33-летняя женщина за рулем автомобиля «Hyundai Sonata» столкнулась со «Skoda Yeti», под управлением 44-летнего мужчины. В результате аварии женщина-водитель получила травмы, на автомобиле «скорой» ее доставили в больницу.

Второе ДТП произошло в 13 часов 30 минут на улице Рылеева в районе дома №61/4 города Тамбова. В этом случае 49-летняя автомобилистка за рулем «Kia Sportage», поворачивая налево, столкнулась с «Nissan Almera, под управлением 52-летнего мужчины.

- В результате аварии оба водителя получили травмы, на автомобиле скорой медицинской помощи их доставили в больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

В аварии на ул. Рылеева пострадали два водителяФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU