Женщины за рулем иномарок устроили в Тамбове две аварии
Сразу две аварии, участниками которых стали женщины, произошли в Тамбове 30 января. В 13 часов 5 минут на улице Астраханской в районе дома № 197А города Тамбова, 33-летняя женщина за рулем автомобиля «Hyundai Sonata» столкнулась со «Skoda Yeti», под управлением 44-летнего мужчины. В результате аварии женщина-водитель получила травмы, на автомобиле «скорой» ее доставили в больницу.
Второе ДТП произошло в 13 часов 30 минут на улице Рылеева в районе дома №61/4 города Тамбова. В этом случае 49-летняя автомобилистка за рулем «Kia Sportage», поворачивая налево, столкнулась с «Nissan Almera, под управлением 52-летнего мужчины.
- В результате аварии оба водителя получили травмы, на автомобиле скорой медицинской помощи их доставили в больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.
В аварии на ул. Рылеева пострадали два водителяФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU