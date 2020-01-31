«Тамбовскую индейку» оштрафовали на 50 тысяч рублей

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:04:15+03:00

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Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям провело внеплановаую выездную проверку по исполнению предписания выданного ООО «Тамбовская индейка». По ее результатам выяснилось, что собственник земельного участка сельсхозназначения не выполнил выданное ему законное предписание. Ранее контролеры обнаружили, что участок в почти 200 га в Первомайском районе, принадлежащий организации, зарос сорной травой и кустарником. Ситуацию потребовали исправить, но сделано этого не было.

- По этому факту возбудили административное дело, которое направили в мировой суд Пичаевского района для рассмотрения, - сообщает Управление Россельхознадзора по Рязанской и тамбовской областям. - В результате юридическое лицо ООО «Тамбовская индейка» признано виновным в совершении административного правонарушения в соответствии с ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ и подвергнуто наказанию, в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU