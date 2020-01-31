2020-01-31T09:42:11+03:00
Общество

В Тамбовской области примут закон, запрещающий высаживать детей из автобусов

Подготовка нормативного акта уже ведется
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области планируют принять закон, запрещающий высаживать детей из общественного транспорта. С такой инициативой к регионам обратились представители «Единой России».

- С наступлением морозов растет количество обращений о том, что детей высаживают из общественного транспорта на мороз, далеко не всегда на остановках, - сообщает депутат Госдумы Владимир Афонский. - Эту практику необходимо повсеместно запретить, потому что в первую очередь такие инциденты подвергают опасности наших детей, вынужденных по темноте и морозу пешком добираться до точки назначения. В настоящее время данный вопрос регулируется региональными нормативными актами, и лишь в нескольких субъектах принят документ, запрещающий высаживать безбилетных детей на мороз.

Известно, что в 2019 году Минтранс разработал инициативу, закрепляющая запрет на высадку несовершеннолетних из общественного транспорта на федеральном уровне, однако до сих пор она так и не поступила на рассмотрение в Госдуму.

- В прошлом году активисты партийного проекта направляли в управление автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области протокольное поручение о необходимости провести работу с перевозчиками, чтобы в нашем регионе не возникало подобных ситуаций, - говорит депутат Тамбовской областной Думы Александр Орионов. – И такая работа была проделана. Но необходимость в закреплении именно на законодательном уровне запрета высаживать детей все-таки есть, и в настоящее время наши эксперты и юристы разрабатывают такой нормативный акт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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