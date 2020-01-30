2020-01-30T17:32:17+03:00
Общество

Администрация Тамбова теряет миллионы, не взимая плату с мобильных операторов за использование опор ЛЭП

Компании разместили по всему городу свои кабели, а денег с них никто не требует
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Прокуратура Тамбовской области, основываясь на материалах проверки контрольно-счетной палаты Тамбова, выяснила, что администрация города ежегодно теряет миллионы рублей, не взимая плату с мобильных компаний. Дело в том, что мэрия по закону может предоставлять в аренду за деньги городское имущество, в том числе опоры линий электропередач, которые являются городской собственностью и находятся в ведении МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения».

Известно, что опоры ЛЭП используют несколько представленных в городе провайдеров – на столбах они разместили волоконно-оптические кабели. Но документально взаимоотношения мобильных операторов и МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения» никак не оформлены, соответственно, и никакой платы за использование городского имущества коммерческие фирмы не вносят.

- Администрацией города Тамбова работа по демонтажу указанных линий либо оформлению отношений с организациями связи длительное время не велась, - сообщает прокуратура тамбовской области. - Мероприятия по установлению конкретных организаций связи, эксплуатирующих линии связи, размещенные на опорах уличного освещения, начали проводиться названным муниципальным бюджетным учреждением только в декабре 2019 года.

Единственный договор, предусматривающий арендную плату у города на сегодняшний день заключен лишь с ООО «Системы Связи». За почти 4 года эта фирма перечислила в бюджет 1,3 млн рублей. То есть город ежегодно терял миллионы, не заключив договоры с остальными провайдерами… Установлено, что на территории Тамбова линии уличного освещения без используют ПАО «Мобильные телесистемы», ПАО «Мегафон», ПАО «Ростелеком» и др.

Выявленное нарушение, по мнению прокуратуры, свидетельствует о бездействии администрации города Тамбова в вопросе осуществления контроля за использованием муниципального имущества, неэффективном использовании данного имущества, а также негативно отражается на безопасности в сфере связи и использования информационно-коммуникационных технологий. В представлении, внесенном в адрес главы города Наталии Макаревич, прокуратура потребовала устранить нарушения, а также рассмотреть вопрос о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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