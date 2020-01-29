2020-01-29T15:05:47+03:00
Общество

Поисковики ищут родственников мичуринского солдата, погибшего в годы ВОВ

Речь идет об уроженце наукограда Платоне Волдаеве
Ксения АЛЕШИНА
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Поисковый отряд «Курсант» из Смоленской области обнаружили в урочище Чурилово в Гагаринском районе неучтенное воинское захоронение. При детальном исследовании и эксгумации останков 86 воинов рабоче-крестьянской Красной армии поисковики нашли два «смертных» медальона и одну подписную вещь - ложку. Они установили имена 18 воинов, в числе которых уроженец МичуринскаВолдаев Платон Михайлович.

Теперь поисковый отряд разыскивает родственников уроженца наукограда, погибшего в 1942 году. Как сообщают в пресс-службе администрации Мичуринска, если у кого-то есть информация о судьбе солдата Платона Волдаева и его потомках, большая просьба обратиться по телефону: 5-31-58 (приемная заместителя главы администрации города Мичуринска Тамбовской области С.И. Гридчина).

ИСТОЧНИК KP.RU

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