2020-01-29T12:32:40+03:00
Происшествия

Причиной пожара в поликлинике Тамбова могло стать короткое замыкание

В здании выгорел архив на площади 15 кв. метров
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Многоэтажное здание поликлиники №5, расположенной в Тамбове на Моршанском шоссе, 16Б могло загореться из-за неисправности электропроводки, в которой, по предварительным данным, произошло короткое замыкание. Такое предположение сделали пожарные, после того как ликвидировали пожар.

Напомним, сообщение о возгорании в лечебном учреждении поступило на единый номер службы спасения «112» 29 января в 10 часов 32 минуты. Спустя минуту на место ЧП отправились два подразделения пожарных частей и газодымозащитная служба. Выяснилось, что помещение, в котором произошел пожар, занимает архив. Из здания поликлиники стали эвакуировать посетителей, в общей сложности на улицу вывели больше 500 человек. В 10 часов 39 минут пожар локализовали, в 10 часов 53 минуты пожарные справились с открытым огнем. Пострадавших в результате ЧП нет.

- На месте работали 51 человек и 18 единиц техники, от ГУ МЧС России по Тамбовской области - 19 человек личного состава и 6 единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС России по региону. - На месте работают дознаватели и испытательная пожарная лаборатория.

ИСТОЧНИК KP.RU

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