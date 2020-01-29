2020-01-29T11:47:51+03:00
Общество

Из Тамбова вывезли больше тысячи кубометров снега

На улицах города работают десятки единиц техники
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбове активно ведутся работы по расчистке города. Вечером 28 января на уборку областного центра было направили 90 единиц техники, в том числе 21 единица спецтехники, и 63 рабочих. Были задействованы: тракторы с рециклером, ЗИЛы с компрессором, экскаватор с фрезой, КамАЗы, фургоны, фронтальные погрузчики, тракторы с прямым ножом, тракторы плужно-щеточные, автогрейдеры, роторы.

Снег во вторую смену вывозили с улиц Советская, Первомайская, Энгельса, Базарная, площади Ленина, путепровода по улице Октябрьской. Рабочие проводили прометание и обработку тротуаров города и проезжих частей, уборку на мостах, расчистку второстепенных улиц тяжелой техникой.

Утром 29 января на уборку городских территорий вышли 77 единиц техники, в том числе 20 единиц спецтехники, и 169 рабочих. Снег вывозят с улиц Советская, Коммунальная, Энгельса, Интернациональная, Базарная, путепровода по улицы Лермонтовской. Помимо этого работники муниципального учреждения «Спецдорсервис» проводят очистку остановочных пунктов и пешеходных переходов, осуществляют очистку дождеприемных решеток и водопропускных канав, пеший патруль по центральным улицам города вручную убирает мелкий мусор, очищает остановочные площадки, освобождает урны.

- За прошедшие сутки для обработки проезжих частей и тротуаров было израсходовано почти 300 тонн песко-соляной смеси и 20 тонн технической соли, - сообщили в администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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