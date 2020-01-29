2020-01-29T11:09:33+03:00
Происшествия

В Тамбове из-за пожара эвакуируют поликлинику №5

Загорелся кабинет, расположенный на третьем этаже здания
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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К месту ЧП стянуты экстренные службыК месту ЧП стянуты экстренные службы
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В поликлинике №5, расположенной на Моршанском шоссе города Тамбова, произошел пожар. По данным ГУ МЧС России по Тамбовской области, дым повалил из кабинета, расположенного на третьем этаже здания. По предварительным данным, в лечебном учреждении загорелось помещение, в котором хранился архив. Площадь возгорания составила 16 кв. метров. Всех посетителей из поликлиники экстренно эвакуируют. Из здания вывели больше 500 человек.

- На месте ЧП работают одно звено газодымозащитной службы и оперативная группа ГУ МЧС России по Тамбовской области, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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