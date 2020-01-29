В Тамбове из-за пожара эвакуируют поликлинику №5
В поликлинике №5, расположенной на Моршанском шоссе города Тамбова, произошел пожар. По данным ГУ МЧС России по Тамбовской области, дым повалил из кабинета, расположенного на третьем этаже здания. По предварительным данным, в лечебном учреждении загорелось помещение, в котором хранился архив. Площадь возгорания составила 16 кв. метров. Всех посетителей из поликлиники экстренно эвакуируют. Из здания вывели больше 500 человек.
- На месте ЧП работают одно звено газодымозащитной службы и оперативная группа ГУ МЧС России по Тамбовской области, - сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU