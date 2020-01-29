В аварии с участием иномарки и фуры в Тамбовской области погибла 55-летняя женщина

29 Янв. 2020 2020-01-29T09:41:59+03:00

Легковой автомобиль потерял управление и выехал на встречку, где врезался в большегруз

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Авария, в которой погибла женщина, произошла 28 января в 17 часов 15 минут на 63 километре автодороги «Тамбов-Пенза», проходящей по территории Кирсановского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 56-летний водитель автомобиля «Chevrolet Niva» не справился с управлением, и его машина выехала на встречную полосу. Там он столкнулся с большегрузом

«Volvo FН» в составе полуприцепа «Sсhmiтz», под управлением 51-летнего мужчины.

- В результате аварии пассажир автомобиля «Chevrolet Niva», 55-летняя женщина, скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, водителя автомобиля «Chevrolet Niva» с травмами доставили в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ», - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU