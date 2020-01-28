На севере Тамбова без света оставят 12 улиц

28 Янв. 2020 2020-01-28T17:01:46+03:00

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В Тамбове микрорайон Ласки вновь временно останется без электричества. Как сообщает администрация города, света не будет 29 января с 9 до 14 часов. Причиной тому станут планово-профилактические работы на электросетях.

Электричество будет отключено на 12 улицах: Рябиновая; Сиреневая; Кленовая; Вишневая; Песчаная; проезд Тихий и проезд Фруктовый; Каштановая; Чкалова; Карьерная; Лысогорская; Мичуринская.

ИСТОЧНИК KP.RU