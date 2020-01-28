В Тамбовской области задержали мужчину, который совершил серию афер с мебелью в разных регионах страны

28 Янв. 2020 2020-01-28T16:35:44+03:00

53-летний мужчина забирал на ремонт вещи, деньги за работу, и скрывался с ними

Изменить размер текста: A A

Сотрудники МВД по республике Мордовия задержали в Кирсановском районе 53-летнего мужчину, который подозревается в серии мошенничеств, совершенных на территории Мордовии, а также Тамбовской и Пензенской областях.

Как выяснили полицейские, житель Пензенской области размещал в газетах и сети Интернет объявления о ремонте корпусной и мягкой мебели. После встречи с потенциальными клиентами, он составлял договор, забирал вещи на реставрацию, а также брал предоплату за свои услуги. В сроки, указанные в договоре, мебель он так и не возвращал, а на телефонные звонки заказчиков не отвечал.

По месту своего прописки – в Пензенской области, мужчина не появлялся. Ориентировки на него передали в соседние регионы. Вскоре оперативники установили, что скрывается предполагаемый аферист на территории нашего региона. Мужчину задержали и доставили в Мордовию.

- В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщает пресс-служба МВД по республике Мордовия. - Свою вину подозреваемый не отрицает и обязуется полностью возместить причиненный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU