2020-01-29T10:25:19+03:00
Происшествия

Житель Тамбовщины угнал у своей знакомой машину, которую должен был отремонтировать

Мужчина выпил и отправился на чужом авто по своим делам
Ксения АЛЕШИНА
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В Первомайском районе 28-летний местный житель обвиняется в угоне чужого автомобиля. В августе прошлого года к нему обратилась 31-летняя знакомая из Мичуринска. Женщина попросила мужчину отремонтировать машину, которую она недавно купила. Она согласился и сказал ей пригнать авто к его дому – в поселок Парижская Коммуна.

Мужчина пояснил, что осмотрит машину и скажет, что конкретно нужно отремонтировать и во сколько обойдется ремонт. Владелица автомобиля оставила ему ключи от машины.

Вечером, 18 ноября, молодой человек, будучи пьяным, завел оставленный ему для ремонта автомобиль и отправился на нем в Мичуринск по личным делам. Около полуночи его остановили сотрудники ГИБДД по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медицинского обследования он отказался и, разумеется, не смог предоставить документы на машину. После этого мужчина был задержан.

Полицейские нашли владелицу угнанного автомобиля, которая рассказала историю о том, как машина оказалось у задержанного мужчины. При этом женщина заметила на авто вмятины и царапины, которых раньше не было. Она подозревает, что мужчина мог попасть в ДТП. Но сам угонщик утверждает, что никакой аварии не было. Так ли это на самом деле, выяснят сотрудники полиции.

- В отношении жителя Первомайского района подразделением дознания МОМВД России «Первомайский» возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством». Автомобиль был доставлен на штрафстоянку. В рамках расследования уголовного дела сотрудниками полиции опрошены подозреваемый и хозяйка машины, найдены и опрошены свидетели, собраны улики и доказательства совершения преступления. Подозреваемый обязался возместить причиненный ущерб в полном объеме. По окончании следственных действий уголовное дело с обвинительным заключением передано в прокуратуру района для утверждения и поддержания обвинения в суде. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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