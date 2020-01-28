Тамбовские школьники смогут пройти по Красной площади с портретами своих прадедов — участников ВОВ

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:52:34+03:00

Ребятам предоставят возможность принять участие в акции «Бессмертный полк» в Москве, если они победят в конкурсе

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Тамбовским школьникам предлагают поучаствовать в конкурсе исследовательских работ «Правнуки победителей-2020», который организует движение «Бессмертный полк России».

По итогам конкурса, от каждого региона будет выбрано пять школьников. Ребята поедут в Москву на шествие «Бессмертного полка», который состоится на Красной площади 9 мая. При этом расходы на проезд и проживание победителей на себя возьмут организаторы.

К участию в конкурсе допускаются школьники в возрасте от 11 до 18 лет. До 15 марта им необходимо исследовать трудовой или боевой путь своего родственника ветерана и написать сочинение-рассуждение. Ребятам нужно будет изучить открытые архивы Минобороны России, газеты и журналы военного времени, а также письма, документы, фотографии, сохранившиеся в семье.

- Благодаря конкурсу школьники смогут лучше узнать фронтовую историю своей семьи, научиться работать с архивами. Конкурс позволит детям и их родителям вместе окунуться в прошлое и не забыть те суровые годы, в которые жили их предки, - сообщают в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU