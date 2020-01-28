Тамбовчанка за разгром на кладбище в Пасху получила два года условно
В Сосновке вынесли приговор 20-летней местной жительнице, которую признали виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения и повреждение надмогильных сооружений).
Как установлено на следствии и в суде, 28 апреля прошлого года (в праздник Пасхи) около 21 часа, на территории кладбища села Отъяссы молодая женщина осквернила места захоронения и повредила надмогильные сооружения, а также раскидала по сторонам венки, цветы, медальоны, пасхальные яйца и куличи, находившиеся на могилах.
Этим же приговором она осуждена за кражу колес с автомобиля односельчанина (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ) и умышленное повреждение чужого имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ).
- С учетом мнения государственного обвинителя, по совокупности совершенных преступлений суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU