Тамбовчанка за разгром на кладбище в Пасху получила два года условно

28 Янв. 2020 2020-01-28T16:02:38+03:00

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В Сосновке вынесли приговор 20-летней местной жительнице, которую признали виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения и повреждение надмогильных сооружений).

Как установлено на следствии и в суде, 28 апреля прошлого года (в праздник Пасхи) около 21 часа, на территории кладбища села Отъяссы молодая женщина осквернила места захоронения и повредила надмогильные сооружения, а также раскидала по сторонам венки, цветы, медальоны, пасхальные яйца и куличи, находившиеся на могилах.

Этим же приговором она осуждена за кражу колес с автомобиля односельчанина (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ) и умышленное повреждение чужого имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ).

- С учетом мнения государственного обвинителя, по совокупности совершенных преступлений суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU