2020-01-28T18:03:29+03:00
Происшествия

Тамбовчанин украл две бутылки «Джека Дениэлса» из супермаркета

Молодому человеку удалось незаметно пронести алкоголь мимо кассы, спрятав спиртное под одеждой
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбове из супермаркета на улице Пионерской было украдено две бутылки виски «Джек Дениэлс». Вычислить вора полицейским помогла запись с камеры видеонаблюдения. На кадрах было видно, как в помещение заходит молодой человек и направляется к отделу с алкоголем. Злоумышленник прячет под одежду спиртное, после чего незаметно покидает магазин.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 26-летнего тамбовчанина, который совершил кражу. Молодой человек сознался в преступлении и рассказал, что уже успел выпить украденный виски. Теперь ему придется возместить материальный ущерб супермаркету из своего кошелька.

- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовчанин украл две бутылки «Джека Дениэлса» из супермаркета
На севере Тамбова без света оставят 12 улиц
В Тамбовской области задержали мужчину, который совершил серию афер с мебелью в разных регионах страны
Тамбовчанка за разгром на кладбище в Пасху получила два года условно
В Котовске на школьном дворе залили каток
В Тамбовской области нашли три пятитысячные фальшивки
Тамбовского предпринимателя оштрафовали на 100 тысяч рублей за использования чужих товарных знаков
Тамбовские школьники смогут пройти по Красной площади с портретами своих прадедов — участников ВОВ
В Тамбове по настоянию прокуратуры снесли расселенный дом на улице М. Горького
В Моршанске мужчина сильно напился и до смерти избил собутыльника
В Центральном Черноземье 34,6 тысячи семей справили новоселье с помощью ипотеки от Сбербанка в 2019 году
Тамбовские футболисты проведут учебно-тренировочные сборы в Турции
В Тамбове дорожники расчищают город от снега
В Мичуринске ссора двух братьев завершилась поножовщиной
Под Тамбовом «КамАЗ» «подмял» под себя иномарку
Тамбовчанин угрожал осколком бутылки своему приятелю
Следователи рассказали тамбовским ребятам о подвиге ленинградцев
Тамбовские полиатлонисты успешно выступили на первенстве ЦФО
Тамбовского бизнесмена будут судить за неуплату более 8 млн рублей налогов
Тамбовчане продолжают болеть ОРВИ
Читатели «Комсомолки» выбрали победителей фотоконкурса «Новый год – семейный праздник!»
Тамбовчане вошли в «пятерку» сильнейших болельщиков страны
В Мичуринске школьник украл из машины кошелек с деньгами и документами
Тамбовчан приглашают на Всероссийскую лыжную гонку
Владимир Салмин провел лекцию по актуальным финансовым инструментам в Воронежском государственном университете
В Тамбовской области мужчину осудили за торговлю самогоном
Житель тамбовского села незаконно прописал у себя в доме иностранцев
У тамбовского университета имени Г.Р. Державина появился сайт на китайском языке