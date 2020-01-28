Тамбовчанин украл две бутылки «Джека Дениэлса» из супермаркета

28 Янв. 2020 2020-01-28T18:03:29+03:00

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В Тамбове из супермаркета на улице Пионерской было украдено две бутылки виски «Джек Дениэлс». Вычислить вора полицейским помогла запись с камеры видеонаблюдения. На кадрах было видно, как в помещение заходит молодой человек и направляется к отделу с алкоголем. Злоумышленник прячет под одежду спиртное, после чего незаметно покидает магазин.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 26-летнего тамбовчанина, который совершил кражу. Молодой человек сознался в преступлении и рассказал, что уже успел выпить украденный виски. Теперь ему придется возместить материальный ущерб супермаркету из своего кошелька.

- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU