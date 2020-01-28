2020-01-28T14:28:20+03:00
Происшествия

Тамбовского предпринимателя оштрафовали на 100 тысяч рублей за использования чужих товарных знаков

Бизнесмен продавал в своем магазине подделки известных брендов одежды
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Жердевке суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного индивидуального предпринимателя . Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб».

Прокуроры установили, что бизнесмен торговал в своем магазине контрафактной одеждой и использовал чужие товарные знаки, такие как «Adidas AG», «LACOSTE» и « Nike» . Общий материальный ущерб, причиненный компаниям-правообладателям, составил более 400 тысяч рублей.

- С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил злоумышленника к наказанию в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбовской области нашли три пятитысячные фальшивки
Тамбовского предпринимателя оштрафовали на 100 тысяч рублей за использования чужих товарных знаков
Тамбовские школьники смогут пройти по Красной площади с портретами своих прадедов — участников ВОВ
В Тамбове по настоянию прокуратуры снесли расселенный дом на улице М. Горького
В Моршанске мужчина сильно напился и до смерти избил собутыльника
В Центральном Черноземье 34,6 тысячи семей справили новоселье с помощью ипотеки от Сбербанка в 2019 году
Тамбовские футболисты проведут учебно-тренировочные сборы в Турции
В Тамбове дорожники расчищают город от снега
В Мичуринске ссора двух братьев завершилась поножовщиной
Под Тамбовом «КамАЗ» «подмял» под себя иномарку
Тамбовчанин угрожал осколком бутылки своему приятелю
Следователи рассказали тамбовским ребятам о подвиге ленинградцев
Тамбовские полиатлонисты успешно выступили на первенстве ЦФО
Тамбовского бизнесмена будут судить за неуплату более 8 млн рублей налогов
Тамбовчане продолжают болеть ОРВИ
Читатели «Комсомолки» выбрали победителей фотоконкурса «Новый год – семейный праздник!»
Тамбовчане вошли в «пятерку» сильнейших болельщиков страны
В Мичуринске школьник украл из машины кошелек с деньгами и документами
Тамбовчан приглашают на Всероссийскую лыжную гонку
Владимир Салмин провел лекцию по актуальным финансовым инструментам в Воронежском государственном университете
В Тамбовской области мужчину осудили за торговлю самогоном
Житель тамбовского села незаконно прописал у себя в доме иностранцев
У тамбовского университета имени Г.Р. Державина появился сайт на китайском языке