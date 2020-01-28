Тамбовского предпринимателя оштрафовали на 100 тысяч рублей за использования чужих товарных знаков

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:28:20+03:00

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В Жердевке суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного индивидуального предпринимателя . Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб».

Прокуроры установили, что бизнесмен торговал в своем магазине контрафактной одеждой и использовал чужие товарные знаки, такие как «Adidas AG», «LACOSTE» и « Nike» . Общий материальный ущерб, причиненный компаниям-правообладателям, составил более 400 тысяч рублей.

- С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил злоумышленника к наказанию в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU