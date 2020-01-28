В Тамбовской области нашли три пятитысячные фальшивки

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:03:56+03:00

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Днем 27 января в одном из банков города Тамбова при проверке денег, полученных от 50-летнего предпринимателя из областного центра, кассир обнаружила поддельную пятитысячную купюру.

Об этом сотрудница сообщила в полицию. Купюру у предпринимателя изъяли, а самого мужчину опросили. Он рассказал, что купюру он получил в качестве платы за свой товар и не подозревал, что она поддельная.

В следственном управлении УМВД России по городу Тамбову возбудили уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ «Изготовление и сбыт фальшивых денежных купюр». Во время его расследования полицейские будут проверять информацию, полученную от предпринимателя, а также устанавливать источник происхождения купюры.

Две других фальшивых банкноты были выявлены при проверке выручки в отделении коммерческого банка города Котовска и продуктового супермаркета города Тамбова. В одном из случаев полицейским удалось установить потенциального сбытчика. Под подозрение попала 38-летняя жительница города Котовска, которая, с ее слов, взяла купюру из своих сбережений, отложенных за несколько лет. В рамках расследования возбужденных уголовных дел полицейским предстоит установить все обстоятельства сбыта фальшивых банкнот, а также источник их происхождения.

- За изготовление и сбыт поддельных денежных купюр предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом до 1 миллиона рублей, - напоминают в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - В случае обнаружения фальшивки нельзя пытаться от нее избавиться путем сбыта в магазине или другой торговой точке. О подделке следует сообщить в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU