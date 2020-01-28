В Котовске на школьном дворе залили каток
В Котовске во дворе школы № 3 по улице 9-ой Пятилетки появился каток, где будут проводиться спортивные эстафеты, догонялки и игры в хоккей.
Администрация учебного заведения заливает его каждый год, правда, в этом году открытие пришлось отложить из-за слабых морозов и недостаточного количества снега.
По словам директора школы, на уроках физкультуры дети с удовольствием играют в хоккей и не спешат покидать каток после занятий.
- Здесь хорошее освещение и жители города катаются до позднего вечера, особенно в выходные дни. Уважаемые горожане, приходите на наш каток, мы всем рады!- говорит директор школы №3 Николай Аверин.
ИСТОЧНИК KP.RU