2020-01-28T15:39:12+03:00
Общество

В Котовске на школьном дворе залили каток

Ребята могут не только поиграть в хоккей на уроках физкультуры, но и покататься на коньках после занятий
Ксения АЛЕШИНА
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Не успел каток открыться, как стал местом притяжения ребятниНе успел каток открыться, как стал местом притяжения ребятни
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В Котовске во дворе школы № 3 по улице 9-ой Пятилетки появился каток, где будут проводиться спортивные эстафеты, догонялки и игры в хоккей.

Администрация учебного заведения заливает его каждый год, правда, в этом году открытие пришлось отложить из-за слабых морозов и недостаточного количества снега.

По словам директора школы, на уроках физкультуры дети с удовольствием играют в хоккей и не спешат покидать каток после занятий.

- Здесь хорошее освещение и жители города катаются до позднего вечера, особенно в выходные дни. Уважаемые горожане, приходите на наш каток, мы всем рады!- говорит директор школы №3 Николай Аверин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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