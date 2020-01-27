Тамбовского бизнесмена будут судить за неуплату более 8 млн рублей налогов

27 Янв. 2020 2020-01-27T17:31:53+03:00

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В Тамбовской области бывший руководитель сельскохозяйственной организации предстанет перед судом за сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и страховых взносов.

Как установило следствие, в связи с неуплатой налогов за 2017 год в размере более 8 миллионов рублей, налоговый орган принял решение об их принудительном взыскании с учетом пеней и штрафов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика. Соответствующие материалы о приостановлении операций по счетам фирмы направлены в кредитные организации.

Узнав о принудительном списании денег, поступающих на расчетные счета организации, обвиняемый предупредил контрагентов о необходимости перечислении расчетов за поставленную фирмой сельхозпродукцию на счета других сельхозпроизводителей. Тем самым он искусственно создал ситуацию отсутствия денег на счетах возглавляемой им фирмы.

- В ходе расследования уголовного дела в целях обеспечения исполнения гражданского иска и других имущественных взысканий применялась мера процессуального принуждения в виде ареста недвижимого имущества обвиняемого, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области. - В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU