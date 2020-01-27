2020-01-27T17:31:53+03:00
Происшествия

Тамбовского бизнесмена будут судить за неуплату более 8 млн рублей налогов

Во время расследования уголовного дела имущество предпринимателя находилось под арестом
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбовской области бывший руководитель сельскохозяйственной организации предстанет перед судом за сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и страховых взносов.

Как установило следствие, в связи с неуплатой налогов за 2017 год в размере более 8 миллионов рублей, налоговый орган принял решение об их принудительном взыскании с учетом пеней и штрафов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика. Соответствующие материалы о приостановлении операций по счетам фирмы направлены в кредитные организации.

Узнав о принудительном списании денег, поступающих на расчетные счета организации, обвиняемый предупредил контрагентов о необходимости перечислении расчетов за поставленную фирмой сельхозпродукцию на счета других сельхозпроизводителей. Тем самым он искусственно создал ситуацию отсутствия денег на счетах возглавляемой им фирмы.

- В ходе расследования уголовного дела в целях обеспечения исполнения гражданского иска и других имущественных взысканий применялась мера процессуального принуждения в виде ареста недвижимого имущества обвиняемого, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области. - В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следователи рассказали тамбовским ребятам о подвиге ленинградцев
Тамбовские полиатлонисты успешно выступили на первенстве ЦФО
Тамбовского бизнесмена будут судить за неуплату более 8 млн рублей налогов
Тамбовчане продолжают болеть ОРВИ
Читатели «Комсомолки» выбрали победителей фотоконкурса «Новый год – семейный праздник!»
Тамбовчане вошли в «пятерку» сильнейших болельщиков страны
В Мичуринске школьник украл из машины кошелек с деньгами и документами
Тамбовчан приглашают на Всероссийскую лыжную гонку
Владимир Салмин провел лекцию по актуальным финансовым инструментам в Воронежском государственном университете
В Тамбовской области мужчину осудили за торговлю самогоном
Житель тамбовского села незаконно прописал у себя в доме иностранцев
У тамбовского университета имени Г.Р. Державина появился сайт на китайском языке