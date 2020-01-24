2020-01-24T17:23:59+03:00
Происшествия

Москвич воровал элитный алкоголь из тамбовских магазинов

Мужчина, находящийся в розыске, был задержан полицейскими
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовские полицейские задержали находившегося в федеральном розыске подозреваемого в серии краж из продуктовых магазинов. Вором оказался 52-летний житель Московской области. Ему удалось обчистить несколько торговых точек в нашем регионе.

Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник целенаправленно приезжал в Тамбовскую область и воровал дорогостоящий элитный алкоголь. В течение дня гость из столицы посещал несколько продуктовых магазинов и, пользуясь отсутствием внимания со стороны продавцов, похищал спиртное. С места преступления мужчины уезжал на своем личном автомобиле. автомобиль, на котором он скрылся с места преступления.

- В ходе допроса мужчина сознался в совершенном преступлении, и пояснил, что похищенную алкогольную продукцию он продавал. - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - В настоящее время проводится проверка и устанавливается материальный ущерб. В дальнейшем правонарушитель будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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