В Тамбове загорелся склад пиломатериалов

23 Янв. 2020 2020-01-23T18:05:01+03:00

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В Тамбове на ул. Бастионной загорелся цех пиломатериалов. Огонь охватил кровлю над помещением, где складировали готовую продукцию. Как рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области, сообщения о возгорании стали массово поступать от очевидцев ЧП, которые рассказали, что видят открытое горение и сильный дым над местом пожара.

- Площадь возгорания составляла около 400 кв. м., а площадь всего здания – 1400 кв. м., - сообщили в ГУ МЧС. – Пожар бы локализован, а позже ликвидирован. Пострадавших нет, на месте ЧП работали четыре автоцистерны.

Огонь тушили четыре автоцистерны

Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.tambov.kp.ru/video/embed/756473" frameborder="0"></iframe> Пожар Бастионная.

ИСТОЧНИК KP.RU