2020-01-23T18:05:01+03:00
Происшествия

В Тамбове загорелся склад пиломатериалов

Огонь охватил 400 кв. м. крыши помещения на ул. Бастионной
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Пожар произошел в цехе на ул. БастионнойПожар произошел в цехе на ул. Бастионной
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В Тамбове на ул. Бастионной загорелся цех пиломатериалов. Огонь охватил кровлю над помещением, где складировали готовую продукцию. Как рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области, сообщения о возгорании стали массово поступать от очевидцев ЧП, которые рассказали, что видят открытое горение и сильный дым над местом пожара.

- Площадь возгорания составляла около 400 кв. м., а площадь всего здания – 1400 кв. м., - сообщили в ГУ МЧС. – Пожар бы локализован, а позже ликвидирован. Пострадавших нет, на месте ЧП работали четыре автоцистерны.

Огонь тушили четыре автоцистерны

Огонь тушили четыре автоцистерны

Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области

Пожар Бастионная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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