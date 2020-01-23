В Тамбове загорелся склад пиломатериалов
В Тамбове на ул. Бастионной загорелся цех пиломатериалов. Огонь охватил кровлю над помещением, где складировали готовую продукцию. Как рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области, сообщения о возгорании стали массово поступать от очевидцев ЧП, которые рассказали, что видят открытое горение и сильный дым над местом пожара.
- Площадь возгорания составляла около 400 кв. м., а площадь всего здания – 1400 кв. м., - сообщили в ГУ МЧС. – Пожар бы локализован, а позже ликвидирован. Пострадавших нет, на месте ЧП работали четыре автоцистерны.
Огонь тушили четыре автоцистерны
Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области
Пожар Бастионная.
ИСТОЧНИК KP.RU