Тамбовскую бизнесвумен, незаконно торговавшую алкоголем, оштрафовали на миллион рублей

23 Янв. 2020 2020-01-23T18:02:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбовском районе прокуратура возбудила административное производство в отношении ООО «Калита-Плюс». Директор организации, занимающейся розничной продажей алкогольных напитков, пыталась передать 80 тысяч рублей в качестве взятки сотруднику полиции, который выявил факт незаконной торговли спиртным.

- Постановлением мирового судьи судебного участка №3 Тамбовского района ООО «Калита Плюс» привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 19.28 КоАП РФ и ему назначен административный штраф в размере 1 млн.рублей, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU