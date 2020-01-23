2020-01-23T18:02:21+03:00
Общество

Тамбовскую бизнесвумен, незаконно торговавшую алкоголем, оштрафовали на миллион рублей

Предпринимательница пыталась дать взятку полицейскому, чтобы избежать наказания
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовском районе прокуратура возбудила административное производство в отношении ООО «Калита-Плюс». Директор организации, занимающейся розничной продажей алкогольных напитков, пыталась передать 80 тысяч рублей в качестве взятки сотруднику полиции, который выявил факт незаконной торговли спиртным.

- Постановлением мирового судьи судебного участка №3 Тамбовского района ООО «Калита Плюс» привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 19.28 КоАП РФ и ему назначен административный штраф в размере 1 млн.рублей, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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