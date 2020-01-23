Тамбовская легкоатлетка победила на соревнованиях в Санкт-Петербурге
Высокий результат показала Любовь Павленко
Любовь Павленко выступала на дистанциях 1500 м и 3000 м
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В северной столице в январе прошел традиционный «Кубок Санкт-Петербурга по легкой атлетике». На соревнованиях победу одержала воспитанница СШОР №4 «Мичуринск» Любовь Павленко. Спортсменка выступала на дистанциях 1500 м и 3000 м.
- Поздравляем Любовь и ее тренеров – Алексееву Н.А. и Мироненко В.И, - сообщает региональное управление по физической культуре и спорту.
Фото: пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU