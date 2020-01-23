Тамбовчанин угрожал пистолетом сотруднице микрофинансовой организации

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:53:34+03:00

Мужчина грозился застрелить девушку, если она не отдаст ему деньги из кассы Фото: УМВД по Тамбовской области

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В Тамбове мужчина напал на сотрудницу микрофинансовой организации. Он пришел 21 января в офис на улице Коммунальной и прямо с порога стал угрожать девушке пистолетом. Она испугалась и отдала находившиеся в кассе четыре тысячи рублей. Забрав деньги, нападавший ушел.

Девушка успела нажать «тревожную кнопку» с выходом сигнала на пульт частного охранного предприятия. Через несколько минут в офис приехали ЧОПовцы и полицейские. С ее слов было составлено приблизительное описание внешности напавшего мужчины. Также правоохранители изучили записи с камеры видеонаблюдения.

В рамках проведенных розыскных мероприятий был задержан ранее судимый 30-летний житель Тамбовского района. В отделе полиции он признал свою вину.

- В отношении молодого человека следственным подразделением отдела полиции № 1 УМВД России по городу Тамбову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». По решению суда он был арестован и помещен в следственный изолятор на период расследования уголовного дела. Полицейскими установлено, что пистолет, которым он угрожал, был ненастоящий. В рамках следственных мероприятий будет установлено место, где подозреваемый выбросил предмет, похожий на пистолет. Похищенные деньги он успел потратить на личные нужды, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Недавно судом подозреваемому была изменена мера наказания с реального заключения на принудительные работы. В этот период он вновь совершил преступление, за которое теперь ему предстоит ответить по всей строгости закона. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU