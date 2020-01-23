В Котовске лыжники выйдут на «Трассу мужества»

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:12:55+03:00

На соревнованиях ждут спортсменов из других регионов

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22 февраля Котовск примет ежегодный традиционный лыжный марафон «Трасса мужества-2020». Соревнования пройдут возле санатория-профилактория «Лесная жемчужина». Начало: 11:00. Лыжникам предстоит преодолеть дистанции в 10, 30 и 50 км свободным стилем.

В пресс-службе администрации Котовска сообщили программу соревнований:

11:00 — гонка на дистанцию 50 км. На эту дистанцию допускаются спортсмены основной группы, среднего и cтapшeгo возраста: мужчины не моложе 19 лет, имеющие соответствующую спортивную подготовку.

11:05 — гонка на дистанцию 30 км. Допускаются спортсмены(ки) юниорских групп, основной группы, среднего и cтapшeгo возраста: мужчины не моложе 17 лет и женщины не моложе 19 лет, имеющие соответствующую спортивную подготовку.

11:15 — гонка на дистанцию 10 км. На эту дистанцию допускаются юноши 2004-2005 годов рождения и девушки 2002-2003 и 2004-2005 годов рождения. А также все желающие любители лыжного спорта, кто хочет попробовать свои силы на этой дистанции, имеющие соответствующую спортивную подготовку.

14:00 — церемония награждения.

Заявки на участие в марафоне принимаются здесь.

Фото: prokotovsk.info

ИСТОЧНИК KP.RU