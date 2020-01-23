У Тамбовской области появился «зеленый щит»

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:07:47+03:00

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Приказом управления по охране окружающей среды и природопользования области установлены границы лесопаркового зелёного пояса вокруг города Тамбова, а также утверждена Схема его расположения.

Зеленый пояс, или иначе зелёный щит, создан постановлением Тамбовской областной Думы в марте 2018 года в рамках реализации положений Федерального закона «Об охране окружающей среды», которые вступили в силу с 1 января 2017. Они предусматривают создание лесопарковых зеленых поясов, то есть «зон с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности». С инициативой создания лесопаркового пояса могут выступить некоммерческие организации, органы государственной власти или местного самоуправления. При этом уменьшение площади созданного лесопаркового пояса не допускается. Если из лесопаркового пояса исключается какая-либо территория, то в его состав должна быть включена другая не меньшей площади.

Общая площадь зеленого пояса в нашем регионе составляет более 126 квадратных километров. Он располагается на территории г. Тамбова и Тамбовского района и включает в себя 6 кластеров, в том числе участки лесных массивов и зеленых зон к западу и югу от областного центра, а также Ахлебиновскую рощу и Архиерейский лес.

- В соответствии с приказом включение земель или земельных участков в лесопарковый зеленый пояс не влечет за собой прекращение прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, - сообщает региональное управление по охране окружающей среды и природопользованию. - Из общей территории лесопаркового зеленого пояса г. Тамбова исключаются поселки, садоводческие товарищества, поля (пахотные земли, находящиеся в собственности), объекты капитального строительства и иные объекты, разрешенное использование территорий которых противоречит режиму лесопаркового зеленого пояса. Подробнее ознакомиться с документами, касающимися лесопаркового пояса, можно на сайте управления по охране окружающей среды и природопользованию области http://opr.tmbreg.ru/ в разделе «Основные направления деятельности».

ИСТОЧНИК KP.RU