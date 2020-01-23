Более 400 тысяч рублей задолжала тамбовская организация своим работникам

23 Янв. 2020 2020-01-23T13:33:15+03:00

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В прокуратуру поступило обращение от сотрудника Жердевского потребительского общества «Новое», который пожаловался на то, что работодатель не платит ему зарплату. Во время проверки выяснилось, что за декабрь прошлого года ее не выплатили 30 работникам.

- Выступая в защиту трудовых прав работников, прокуратура направила в суд заявления о выдаче судебных приказов о взыскании в пользу работников задолженности по заработной плате на общую сумму 438 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU