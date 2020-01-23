Тамбовчанина осудили за поджог 25 тонн сена

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:05:42+03:00

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В Жердевке суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего, неоднократно судимого местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, из хулиганских побуждений, путем поджога».

Установлено, что в октябре 2017 года, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проходил мимо стога сена. Внезапно ему в голову пришла идея поджечь его. Собственно, ради забавы он это и сделал. После того, как сено загорелось, злоумышленник скрылся с места преступления.

В итоге 25 тонн сена полностью сгорело. Его собственнику тем самым был причинен материальный ущерб на сумму 50 тысяч рублей.

- С учетом мнения государственного обвинителя, личности подсудимого, суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области. - Частично сложив вновь назначенное наказание с наказанием по предыдущему приговору за совершение ряда краж, незаконное проникновение в жилище, причинение легкого вреда здоровью, суд назначил ему к отбытию 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU