2020-01-23T11:32:40+03:00
Происшествия

В Тамбове вандалы испортили декорации и плафоны в горсаду

Видеокамера запечатлела двоих молодых людей: полиция просит помощи в их розыске
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовские полицейские разыскивают двоих вандалов, которые 1 января этого года в промежуток времени с 4 до 5 утра повредили декорации и плафоны в городском парке культуры и отдыха.

- Если вы узнали людей на видеозаписи, имеет другую важную информацию о данных гражданах и их местонахождении просим сообщить по номеру 8-920-234-88-38 или 02. Фатеев Вячеслав Валерьевич (сотрудник уголовного розыска) отдел полиции №1 УМВД России по г. Тамбову, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Вандалы в горсаду Тамбова.Полиция разыскивает двоих парней, совершивших преступление

ИСТОЧНИК KP.RU

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