В Тамбове вандалы испортили декорации и плафоны в горсаду
Тамбовские полицейские разыскивают двоих вандалов, которые 1 января этого года в промежуток времени с 4 до 5 утра повредили декорации и плафоны в городском парке культуры и отдыха.
- Если вы узнали людей на видеозаписи, имеет другую важную информацию о данных гражданах и их местонахождении просим сообщить по номеру 8-920-234-88-38 или 02. Фатеев Вячеслав Валерьевич (сотрудник уголовного розыска) отдел полиции №1 УМВД России по г. Тамбову, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
Вандалы в горсаду Тамбова.Полиция разыскивает двоих парней, совершивших преступление
ИСТОЧНИК KP.RU