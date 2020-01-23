Полицейские раскрыли четыре кражи из тамбовских супермаркетов

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:31:10+03:00

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Тамбовские полицейские задержали магазинных воров. В первом случае кражу из супермаркета «Бегемот» в поселке Строитель совершил 26-летний безработный тамбовчанин. За день мужчина наведывался в супермаркет трижды и украл оттуда спиртное на сумму более 16 тысяч рублей.

Четвертая кража произошла в магазине «Пятерочка» на углу улиц Бебеля и Советской . 45-летняя жительница села Солдатская Духовка Тамбовского района украла из магазина продукты.

- В результате проведенных мероприятий и просмотра камер видеонаблюдения сотрудниками уголовного розыска и участковыми уполномоченными полиции, а также сотрудниками ППС полиции личности подозреваемых были установлены. Мужчину и женщину опросили, они дали признательные показания, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU