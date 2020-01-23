Житель тамбовского села незаконно хранил дома самодельное оружие

23 Янв. 2020 2020-01-23T13:02:32+03:00

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В селе Питим Тамбовской области 40-летний мужчина незаконно хранил у себя дома самодельное оружие. Полицейским он пояснил, что оружие изготовил сам еще девять лет назад.

Согласно статье 222 УК РФ, незаконное изготовление, приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности.

- Сотрудниками полиции проводится дальнейшая проверка. После проведения экспертизы материалы будут переданы в судебную инстанцию, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU