В Тамбове обновили холл и регистратуру областной стоматологической поликлиники

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:31:50+03:00

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В Тамбовской областной клинической стоматологической поликлинике полностью обновили регистратуру учреждения. Посетителей и сотрудников регистратуры отделяет лишь невысокая стойка, что облегчает коммуникацию между персоналом и пациентами.

Кроме того, помимо регистратуры в поликлинике обновили холл. Внутри медучреждения появилась новая система навигации, а также информационные стенды.

- Принципы бережливого производства в учреждениях здравоохранения реализуются с 2016 года. Бережливые технологии в лечебных учреждениях призваны повысить качество и доступность медицинской помощи, обеспечить комфортные условия для посетителей поликлиник. Опыт реализации проекта показал его востребованность. Для пациентов созданы комфортные условия, медперсонал стал более доброжелательным и стало проще попасть на прием к врачу, - сообщает региональное управление здравоохранения.

Фото: региональное управление здравоохранения

ИСТОЧНИК KP.RU