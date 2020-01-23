В Тамбове обновили холл и регистратуру областной стоматологической поликлиники
В Тамбовской областной клинической стоматологической поликлинике полностью обновили регистратуру учреждения. Посетителей и сотрудников регистратуры отделяет лишь невысокая стойка, что облегчает коммуникацию между персоналом и пациентами.
Кроме того, помимо регистратуры в поликлинике обновили холл. Внутри медучреждения появилась новая система навигации, а также информационные стенды.
- Принципы бережливого производства в учреждениях здравоохранения реализуются с 2016 года. Бережливые технологии в лечебных учреждениях призваны повысить качество и доступность медицинской помощи, обеспечить комфортные условия для посетителей поликлиник. Опыт реализации проекта показал его востребованность. Для пациентов созданы комфортные условия, медперсонал стал более доброжелательным и стало проще попасть на прием к врачу, - сообщает региональное управление здравоохранения.
Фото: региональное управление здравоохранения
ИСТОЧНИК KP.RU