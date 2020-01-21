21 Янв. 2020 2020-01-21T12:14:19+03:00

В центре пострадали ребенок и смертельно травмировался мужчина Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

Предпринимателю запретили работать до тех пор, пока он не обеспечит безопасность посетителей

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Экстрим-центр «Крылья в Тамбове закрыли по решению суда. С иском о прекращении деятельности этого заведения в суд обратился прокурор Октябрьского района. Напомним, ранее здесь серьезно пострадали посетители. В конце 2017 году серьезную травму позвоночника во время прыжков на батуте получил 35-летний мужчина, от полученных повреждений он скончался в больнице.

Ранее в этом же экстрим-центре 10-летняя девочка находилась в бассейне с мягкими кубиками, а в это время, не дождавшись, пока девочка выберется оттуда, в бассейн прямо на нее прыгнул другой ребенок. Ребенок получил компрессионный перелом грудных и поясничного позвонков. Случаи травмирования людей расследовали в региональном СУ СКР.

Теперь заведение прекратит свою работу. Решение Тамбовского областного суда вступило в законную силу.

- Индивидуальному предпринимателю запрещено осуществлять деятельность по оказанию услуг по предоставлению спортивного оборудования в аренду в экстрим – центре «Крылья», до обеспечения им безопасности предоставляемой услуги, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU