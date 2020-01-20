В Тамбове дали старт конкурсу «Женщина года»

20 Янв. 2020 2020-01-20T18:08:36+03:00

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В администрации города Тамбова объявили о старте приема заявок на конкурс «Женщина года». Он проводится в областном центре с 2007 года. Согласно правилам в нем могут принять участие женщины, которые постоянно проживают на территории областного центра. Для участия наряду с заявкой — анкетой необходимо представить в комиссию эссе о себе, своем профессиональном и жизненном пути, семье; наиболее интересных реализованных проектах, о вкладе в развитие отрасли, сферы, города, общества, семьи. После детального изучения материалов участницы состязания должны будут продемонстрировать свои способности перед жюри в виде творческой самопрезентации.

Конкурс пройдет по семи номинациям, отражающим разные роли женщины в современном социуме: «Женщина — руководитель», «Лидер общественного движения», «Тепло материнского сердца», «Сердце отдаю будущему поколению», «Женщина и милосердие», «Культура и духовность» и «Женщина - золотые руки».

- Заявки на участие в конкурсе принимаются в управлении по связям с общественностью администрации города Тамбова (ул. Советская, 182, каб.22, тел.48-15-60) в срок до 26 февраля, - сообщили в мэрии Тамбова. - Победителями состязания считаются участники, набравшие наибольшее количество баллов. Итоги конкурса «Женщина года-2019» подведут в торжественной обстановке 7 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU