2020-01-20T17:34:41+03:00
Здоровье

За неделю на Тамбовщине выросло число заболевших ОРВИ

Вирусная инфекция «подкосила» более четырех тысяч человек
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области за неделю с 13 по 19 января число заболевших ОРВИ в увеличилось на 51,7%. Всего медики зафиксировали 4037 случаев острой респираторной вирусной инфекции. Показатель заболеваемости составил 38,8 на 10 тысяч населения, что на 45,8% ниже порогового уровня и на 36,6% меньше значения прошлого года. Дети составляют 66,8% от общего количества больных.

- Высокие уровни заболеваемости, но не превышающие пороговых значений, отмечены в г. Тамбове (72,4 на 10 тыс. населения), г. Моршанске (69,0 на 10 тыс. населения), г. Рассказово (64,8 на 10 тыс. населения), Инжавенском районе (62,3 на 10 тыс. населения), Моршанском районе (48,1 на 10 тыс. населения), г. Уварово (47,5 на 10 тыс. населения), Сосновском районе (45,6 на 10 тыс. населения), г. Котовске (45,3 на 10 тыс. населения), Бондарском районе (43,4 на 10 тыс. населения), Никифоровском районе (40,3 на 10 тыс. населения), - сообщает управление Роспотребнадзора по Тамбовской области.

Кроме того, на Тамвбощине зарегистрировано 25 случаев лабораторно подтвержденного гриппа. Известно, что у большинства заболевших не было прививок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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