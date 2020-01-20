Тамбовчанам обещают сильный ветер и гололед

20 Янв. 2020 2020-01-20T17:02:23+03:00

Это грозит увеличением ДТП и пробками на дорогах

Изменить размер текста: A A

ГУ МЧС России по Тамбовской области предупреждает жителей региона о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются 21 января. Ночью в области пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и мороси (1-4 мм.). Местами туман, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер западный ночью 7-12, днем 9-14, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

- При таких погодных условиях существует вероятность повреждения линий электропередач, линий связи, увеличение ДТП, заторов на трассах федерального, регионального и местного значения, - сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU