2020-01-20T17:02:23+03:00
Общество

Тамбовчанам обещают сильный ветер и гололед

Это грозит увеличением ДТП и пробками на дорогах
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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ГУ МЧС России по Тамбовской области предупреждает жителей региона о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются 21 января. Ночью в области пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и мороси (1-4 мм.). Местами туман, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер западный ночью 7-12, днем 9-14, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

- При таких погодных условиях существует вероятность повреждения линий электропередач, линий связи, увеличение ДТП, заторов на трассах федерального, регионального и местного значения, - сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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