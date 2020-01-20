В Тамбовской области мать пыталась дать полицейскому взятку, чтобы освободить сына из изолятора

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:38:10+03:00

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В Первомайском районе возбуждено уголовное дело в отношении 46-летней местной жительницы. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки».

По версии следствия, в конце декабря прошлого года подозреваемая в кабинете сотрудника полиции передала ему 11 тысяч рублей в качестве взятки за незаконное освобождение своего сына из изолятора временного содержания. Полицейский оказался неподкупным и отказался от незаконного денежного вознаграждения, после чего сообщил коллегам о случившемся.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU