Тамбовчане смогут записать ребенка в первый класс с 27 января

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:02:26+03:00

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В Тамбовской области с 27 января официально стартует запись детей в первые классы на 2020-2021 учебный год. Родители смогут подать заявление в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Кроме подачи заявлений в первый класс, у родителей есть возможность перевести ребенка из школы в школу на любой ступени обучения. Это также делается с помощью портала госуслуг.

- Обращаем внимание родителей, что все заявления, поданные в систему до указанного времени (9:00 27.01.2020) считаются поданными в тестовом режиме и подлежат удалению, - предупредили в региональном управлении образования и науки.

ИСТОЧНИК KP.RU