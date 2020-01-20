Тамбовчане смогут записать ребенка в первый класс с 27 января
В Тамбовской области с 27 января официально стартует запись детей в первые классы на 2020-2021 учебный год. Родители смогут подать заявление в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг.
Кроме подачи заявлений в первый класс, у родителей есть возможность перевести ребенка из школы в школу на любой ступени обучения. Это также делается с помощью портала госуслуг.
- Обращаем внимание родителей, что все заявления, поданные в систему до указанного времени (9:00 27.01.2020) считаются поданными в тестовом режиме и подлежат удалению, - предупредили в региональном управлении образования и науки.
ИСТОЧНИК KP.RU