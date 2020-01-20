Магазину в Тамбовской области запретили торговать сигаретами возле школы

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:02:35+03:00

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В Тамбовской области магазин торговал табачными изделиями возле Александровского филиала МБОУ «Знаменская СОШ», несмотря на законодательные ограничения.

Прокуратура во время проверки установила, что торговая точка нарушила ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

- Согласно замерам, произведенным кадастровым инженером при помощи геодезической спутниковой аппаратуры, расстояние по прямой линии, без учета искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией школы, до входа в помещение магазина предпринимателя составляет 23,3 м; по прямой линии от входа в помещение магазина до входа на территорию школы - 26 м, что нарушает требования вышеназванного Федерального закона, в соответствии с которым, запрещается розничная торговля табачной продукцией на расстоянии менее чем 100 метров по прямой линии без учета искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

По данному факту прокуратура направила в суд иск о признании такой деятельности предпринимателя (торговли табаком) незаконной и ее запрете. Иск прокурора был рассмотрен и удовлетворен.

ИСТОЧНИК KP.RU