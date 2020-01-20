Прокуратура обязала тамбовчанина снести незаконно возведенную им плотину и возместить ущерб, причиненный экологии

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:05:32+03:00

С мужчины взыскали более 140 тысяч рублей

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Прокуратуры Тамбовской области направила в суд исковое заявление о понуждении физического лица снести незаконно возведенную им платину на балке реки Большая Липовица.

По результатам проверки установлено, что ответчик без оформления соответствующих разрешительных документов самовольно построил плотину, на не предназначенном для этого земельном участке. Тамбовчанин захватил более 19 000 кв.м земельного участка и использовал водоем для платной рыбалки.

Два года назад за самовольный захват земли прокуратура района возбудила в отношении мужчины дело об административном правонарушении по ст. 7.1 КоАП РФ. По результатам рассмотрения дела, он был привлечен к штрафу.

- В результате возведения ответчиком гидротехнического сооружения – плотины, часть земельного участка земель сельскохозяйственного назначения, находящаяся в федеральной собственности, оказалась под поверхностным водным объектов – прудом на водотоке-балке реки Большая Липовица, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. - В настоящее время в районе донного водоспуска на гребне плотины со стороны мокрого откоса имеется признаки размыва откоса и гребня плотины. Переливная труба уложена выше нормативов, предусмотренных действующими строительными нормами. Обводной канал также расположен не в соответствии со строительными нормами и правилами - выше необходимых отметок.

Поскольку плотина находится в плохом состоянии, то в случае ее разрушения могли пострадать гидротехнические сооружения, населенные пункты, расположенные ниже по течению, в том числе д. Орловка и сельскохозяйственные участки.

Помимо сноса плотины ответчик должен был выплатить 144 тысячи рублей в счет возмещения вреда, причиненного экологии уничтожением плодородного слоя почвы, допущенного при строительстве сооружения.

- Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, - добавили в пресс-службе региональной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU