2020-01-20T15:37:57+03:00
Происшествия

Четверых жителей Тамбовщины задержали с наркотиками

У них нашли марихуану и «соль»
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области полицейские выявили четыре факта незаконного оборота наркотиков. Первый случай произошел в городе Рассказово 17 января. Стражи порядка задержали 17-летнего подростка, при котором было обнаружено 0.7 грамм наркотического средства «соль».

В этот же день в Котовске сотрудники полиции задержали 37-летнего местного жителя. Во время осмотра квартиры мужчины правоохранители нашли 20 гр. марихуаны, которую он нарвал в июле 2019 года.

Марихуану также нашли и у 30-летнего жителя села Карели Моршанского района. Мужчину задержали прямо на улице с наркотиком общим весом 6 гр.

В Сосновском районе полицейские во время проведения оперативного мероприятия задержали 38-летнего мужчину. При нем нашли полиэтиленовый пакет, в котором находилось 40 гр. марихуаны.

- Наркотические средства направлены на экспертизу. В отношении задержанных, которые подозреваются в незаконном обороте наркотиков, проводятся проверки. Решается вопрос об их привлечении к ответственности, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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