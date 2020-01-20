2020-01-20T13:31:03+03:00
Происшествия

Тамбовчанин списал деньги со счета таксиста

Мужчина подозревается в четырех аналогичных преступлениях
Ксения АЛЕШИНА
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В отношении 29-летнего жителя Тамбова возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Полицейские установили, что вечером, 8 января, мужчина воспользовался услугами такси. В салоне автомобиля он попросил у таксиста мобильник, чтобы сделать звонок. Водителю он сказал, что аккумулятор его телефона разрядился.

В то время, как таксист следил за дорогой, пассажир через приложение списал деньги со счета водителя в размере 7,5 тысяч рублей и перевел их на свою карту. Пропажу денег мужчина обнаружил не сразу.

- Оперативники уголовного розыска опросили водителя, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий совместно со службой безопасности банка и выяснили, что к преступлению причастен 29-летний мужчина. Ранее он несколько раз привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, практически во всех случаях предлог был один – он просил чужой мобильный телефон позвонить, отвлекал владельца аппарата, а сам заходил под чужими паролями на сайт банка и похищал сбережения, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Задержанный тамбовчанин подозревается в еще четырех подобных преступлениях. Полицейским он обещал компенсировать жертвам причиненный материальный ущерб. Всего же мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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