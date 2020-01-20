Ленинский суд отложил вынесение приговора экс-мэру Тамбова Александру Боброву

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:35:26+03:00

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В Ленинском районном суде города Тамбова 20 января состоялось заседание, на котором, как ожидалось, должны были вынести приговор бывшему главе областного центра Александру Боброву и Илье Макарову, который проходит с ним по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Однако, никакого решения в этот день принято так и не было. Заседание продлилось суть больше трех минут. Судья Ленинского районного суда Ольга Хворова поинтересовалась у Александра Боброва, признает ли он исковые требования, заявленные МУП «Тамбовинвестсервис», о взыскании с него и Макарова возмещения материального вреда, причиненного преступлением в размере 4 миллионов 346 тысяч 659 рублей.

- Нет, не признаю! – сказал Александр Бобров.

- А с суммой причиненного ущерба согласны вы? – продолжила судья.

- Не согласен, - ответил экс-мэр.

Такие же вопросы судья задала Илье Макарову и тоже получила на них отрицательные ответы.

Напомним, Илья Макаров, является руководителем ООО «Бюро городского дизайна», именно эта фирма, как выяснилось во время следствия, стала официальным покупателем «Лексуса» у МУП «Тамбовинвестсервис». Потом собственник иномарки передал ее в аренду городской администрации за соответствующую плату. Однако афера вскрылась. При этом сам дорогостоящий автомобиль на момент разбирательства в собственности ООО «Бюро городского дизайна» уже не числился. Выяснилось, что машину начальной стоимостью 5,5 млн рублей, переоформили на еще одну фирму, а после в неисправном состоянии продали частному лицу за несколько сотен тысяч рублей.

- Судебное следствие объявляется законченным, - сообщила судья Ольга Хворова. – Суд переходит к судебным прениям.

Во время прений, Александр Бобров подтвердил свою позицию, высказанную на заседании, прошедшем 13 января. Тогда от него и Ильи Макарова поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности. С момента предполагаемого преступления прошло пять лет, «Лексус» муниципальное предприятие купило в 2014 году. Свои ходатайства Бобров и Макаров поддержали и в состоявшемся заседании. А защитники добавили, что обвинение их клиентов они считают необоснованными. Ольга Хворова пояснила подсудимым, что прекращение уголовного дела в связи с истечением срока давности реабилитирующим обстоятельством по закону не является. И Бобров, и Макаров заявили, что они это понимают.

Следующее заседание по делу экс-мэра и Ильи Макарова суд назначил на 23 января. На нем подсудимые получат возможность выступить с последним словом. Если вина Боброва в суде будет доказано, ему грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере и еще максимум 4 года колонии экс-мэр может получить за злоупотребление должностными полномочиями. Илья Макаров также обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tambov.kp.ru/video/embed/755668" frameborder="0"></iframe> Суд Александр Бобров.Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tambov.kp.ru/video/embed/755670" frameborder="0"></iframe> Суд А. Бобров.Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU