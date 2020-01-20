2020-01-20T13:02:54+03:00
Общество

В крещенские купели окунулись более тысячи тамбовчан

Празднование Крещения прошло без происшествий
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Окунуться в прорубь можно было в пяти местахОкунуться в прорубь можно было в пяти местахФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
Изменить размер текста:

В Крещенскую ночь более 1 150 тамбовчан совершили обряд омовения. Всего же на проруби и купели пришли порядка 3,5 тысяч человек. Напомним, что в Тамбове в этом году было оборудовано пять иорданей: три на левом берегу реки Цны у Моста влюбленных и две в районе улицы М. Горького.

- По данным комитета по предупреждению чрезвычайных происшествий, общественной безопасности и охране окружающей среды администрации города Тамбова, благодаря слаженной работе всех задействованных в организации мероприятий на водных объектах структур, крещенские купания в областном центре прошли без происшествий, - сообщает информационное управление администрации Тамбова.

У купелей для обеспечения безопасности верующих дежурили спасатели, а за соблюдением порядка следили более 120 полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбовской области мать пыталась дать полицейскому взятку, чтобы освободить сына из изолятора
Магазину в Тамбовской области запретили торговать сигаретами возле школы
Четверых жителей Тамбовщины задержали с наркотиками
Тамбовчане смогут записать ребенка в первый класс с 27 января
Семь свертков с «запрещенкой» пытались перебросить в тамбовскую колонию
Прокуратура обязала тамбовчанина снести незаконно возведенную им плотину и возместить ущерб, причиненный экологии
Тамбовчанин списал деньги со счета таксиста
В крещенские купели окунулись более тысячи тамбовчан
Ленинский суд отложил вынесение приговора экс-мэру Тамбова Александру Боброву
В Мичуринском районе при столкновении отечественной легковушки и иномарки пострадал мужчина
Тамбовчанин обокрал соседа по общежитию
В Тамбовской области из-за непотушенной сигареты погиб 64-летний мужчина
В Тамбовской области «Приора» врезалась в дерево: водитель погиб
Тамбовчанин на неисправном автомобиле пытался дать взятку полицейскому
Площадки для выгула собак могут появиться в Тамбове
Микрорайон Тамбова останется без электричества 20 января