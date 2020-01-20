В крещенские купели окунулись более тысячи тамбовчан

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:02:54+03:00

Окунуться в прорубь можно было в пяти местах Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

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В Крещенскую ночь более 1 150 тамбовчан совершили обряд омовения. Всего же на проруби и купели пришли порядка 3,5 тысяч человек. Напомним, что в Тамбове в этом году было оборудовано пять иорданей: три на левом берегу реки Цны у Моста влюбленных и две в районе улицы М. Горького.

- По данным комитета по предупреждению чрезвычайных происшествий, общественной безопасности и охране окружающей среды администрации города Тамбова, благодаря слаженной работе всех задействованных в организации мероприятий на водных объектах структур, крещенские купания в областном центре прошли без происшествий, - сообщает информационное управление администрации Тамбова.

У купелей для обеспечения безопасности верующих дежурили спасатели, а за соблюдением порядка следили более 120 полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU