Тамбовчанин обокрал соседа по общежитию

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:31:13+03:00

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Тамбовские полицейские раскрыли кражу, совершенную в общежитии на улице Рылеева областного центра. 19 января, неизвестный взломал дверные запоры и украл у жильца ноутбук, холодильник и электрический чайник.

Сотрудники полиции буквально «по горячим следам» установили личность злоумышленника и задержали его. Вором оказался 45-летний безработынй сосед потерпевшего по общежитию.

- В настоящее время мужчина свою вину признал, похищенное возвращено владельцу. Возбуждено уголовное дело по п. А. ч. 3 ст. 158 УК РФ, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU