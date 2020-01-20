В Тамбовской области из-за непотушенной сигареты погиб 64-летний мужчина
Пожар произошел в городе Уварово
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Ранним утром 20 января произошел пожар в частном доме, расположенном в городе Уварово на улице Шоссейной. В огне погиб 64-летний мужчина, который арендовал жилье. По предварительной версии причиной возгорания стала непотушенная сигарета.
- В обстоятельствах трагедии разбираются следователи Уваровского МСО СУ СК России по региону, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU