В Мичуринском районе при столкновении отечественной легковушки и иномарки пострадал мужчина
Травмы получил водитель «ВАЗ-2114»
Пострадавшего с места ДТП увезли в больницуФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Мичуринском районе, 18 января, на 17-м километре автодороги «Р-22 «Каспий»-Хоботово-Терновое-Мичуринск» в 14:21 произошло ДТП. 28-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114», при выезде с второстепенной дороги на главную, столкнулся с иномаркой «Great Wall». Китайским внедорожником управляла 38-летняя женщина.
Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии водитель отечественной легковушки получил телесные повреждения и был доставлен в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦГБ».
ИСТОЧНИК KP.RU