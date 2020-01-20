2020-01-20T10:29:02+03:00
Происшествия

В Тамбовской области «Приора» врезалась в дерево: водитель погиб

Прибывшие на место ДТП медики, ничем не смогли помочь мужчине: он уже был мертв
Ксения АЛЕШИНА
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Смертельное ДТП в городе УваровоСмертельное ДТП в городе УваровоФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария произошла вчера, 19 января, около половины третьего для на 93-м километре автодороги «Тамбов-Пенза-Рассказово-Уварово-Мучкапский», проходящей по территории города Уварово. 44-летний водитель автомобиля «Lada-Priora», не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего машина перевернулась и врезалась в дерево.

- В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, - сообщает УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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