2020-01-20T09:58:36+03:00
Происшествия

Тамбовчанин на неисправном автомобиле пытался дать взятку полицейскому

46-летнему мужчине грозит уголовная ответственность
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Рассказовском районе инспекторы ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился 46-летний мужчина. Пытаясь избежать административной ответственности за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена (статья 12.5 КоАП РФ), водитель пытался дать взятку полицейскому. Сотрудник ГИБДД объяснил правонарушителю, что такие действия с его стороны расцениваются как попытка дачи взятки должностному лицу при исполнении им служебных обязанностей, за что ему может грозить уголовная ответственность. Мужчина, проигнорировал слова полицейского и попытался оставить деньги в служебном автомобиле. Водителя задержали, купюры изъяли в качестве вещественного доказательства.

- Сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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